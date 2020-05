Coronavirus: l’Espagne entame mercredi dix jours de deuil national

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a décrété dix jours de deuil national en mémoire des victimes de la pandémie du coronavirus. Le deuil débute ce mercredi 27 mai sur l’ensemble du territoire national.

« Le deuil officiel en mémoire des victimes de Covid-19 commence demain dans notre pays », a annoncé le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, sur son compte Twitter. En effet, les drapeaux (seront) en berne sur tous les bâtiments publics« , a précisé la porte-parole du gouvernement, Maria Jesus Montero, à l’issue du Conseil des ministres.

Pour le chef de l’exécutif, ce deuil de 10 jours serait le plus long de la démocratie espagnole, rétablie en 1977 après la dictature de Francisco Franco. Avec ses 47 millions d’habitants, l’Espagne figure dans le top dix dans les plus touchés par la pandémie, partie de la Chine depuis décembre 2019. Cette annonce fait suite au processus de déconfinement progressif entamé dans le pays notamment à Barcelone et à Madrid, les deux grandes villes.

Une grande cérémonie officielle présidée par le roi Felipe VI sera par ailleurs organisée à une date qui n’a pas encore été précisée, en mémoire des victimes de l’épidémie, dont 80% étaient âgées de plus de 70 ans, selon la porte-parole. Le nombre de morts est évalué à 27.000.