Coronavirus : les médecins nigérians décident de faire grève

Les médecins de la capitale commerciale du Nigeria, Lagos, feront grève en raison de ce qu’ils décrivent comme du harcèlement policier contre des agents de santé, qui tentent de se déplacer dans la ville pour soigner des patients pendant le couvre-feu de coronavirus, rapporte Al Jazeera.

Le syndicat des médecins de l’Association médicale nigériane (NMA) a déclaré qu’il était devenu dangereux pour ses membres de « continuer à fournir des soins de santé dans le cadre de la confusion actuelle ». Il a cité un exemple dans lequel il a déclaré qu’une ambulance transportant un patient avait « été empêchée de se déplacer vers une destination, pendant que les agents de santé présents étaient harcelés et détenus temporairement ».

La capitale Abuja, Lagos et l’Etat d’Ogoun ont été verrouillés pour éviter la propagation du Coronavirus. Mais les autorités ont jugé bon de lever le verrouillage en raison du ralentissement économique et de l’impact de la mesure sur la population. Par contre, un couvre-feu a été instauré dans les Etats et la police a été déployée pour s’assurer de son respect. Mais plusieurs personnes, dont des médecins, se plaignent du comportement des policiers, qui parfois abuseraient de leur autorité. Le Nigéria compte à ce jour 6 401 cas confirmé de Covid-19 avec 192 morts et 1 734 guéris.