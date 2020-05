Dans une version moderne du «gros mensonge», l’administration Trump affirme que la pandémie de COVID-19 est le produit des actions délibérées du gouvernement chinois.

Dimanche, le président américain, Donald Trump, dans un «hôtel de ville» avec Fox News, a accusé la Chine d’avoir pris des mesures spécifiquement destinées à infecter des millions d’Européens et d’Américains. Après avoir répété la fausse affirmation, selon laquelle le nouveau coronavirus provenait d’un laboratoire de recherche à Wuhan, qu’il a dit que la Chine tentait de dissimuler, Trump a déclaré: «Ils n’ont pas empêché les gens d’aller aux États-Unis et partout dans le monde… Ils ont dit, hé, regardez, cela va avoir un impact énorme sur la Chine, et nous pourrions aussi bien laisser le reste du monde devenir infecté». « Ils ont permis que cela entre dans notre pays, ils l’ont autorisé à aller dans d’autres pays », a déclaré Trump.

Ces affirmations ont été servies à plusieurs reprises ces derniers jours par de hauts responsables de l’administration. Dimanche matin, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, a déclaré qu’il existe « d’énormes preuves » que le virus est originaire d’un laboratoire de Wuhan, ajoutant: « N’oubliez pas, la Chine a une histoire d’infecter le monde. » Dans une interview séparée dimanche, le conseiller de la Maison Blanche, Peter Navarro, a déclaré que la Chine « avait semé le monde avec ce qui est devenu la pandémie ». Il a ajouté: «J’ai écrit un livre en 2006 intitulé The Coming China Wars ». À la page 150, j’ai prédit que le Parti communiste chinois créerait une pandémie virale qui tuerait des millions de personnes dans le monde, c’est maintenant au-delà de mon cauchemar le plus fou, ce que la Chine a infligé au monde. »

Des mensonges effrontés

Ce sont des mensonges effrontés et sans fondement. Ni Trump, Pompeo, Navarro ni personne d’autre n’a fourni la moindre preuve pour étayer leurs affirmations. La méthode rappelle celle de l’Allemagne nazie, qui s’est effondrée, il y a 75 ans ce mois-ci. Hitler, qui s’est suicidé le 30 avril 1945, au milieu des décombres du Troisième Reich, s’en est servi pour justifier l’invasion de la Pologne et de la Tchécoslovaquie et d’autres délits. Le but du «grand mensonge» est d’intimider par sa pure bravoure. Selon Wikipédia, c’est «une technique de propagande et une erreur logique. L’expression a été inventée par Adolf Hitler, quand il a dicté son livre Mein Kampf de 1925, à propos de l’utilisation d’un mensonge si «colossal» que personne ne croirait que quelqu’un «pourrait avoir l’impudence de déformer la vérité si tristement.» »

L’utilisation par Trump de cette méthode arrive au moment même où le gouvernement américain abandonne tout effort systématique pour ralentir la propagation de la pandémie, permettant effectivement à de larges segments de la population d’être infectés. L’administration Trump cherche à se munir d’une trappe d’évacuation. Quoi qu’il arrive, c’est la faute de la Chine. Sachant que son programme entraînera une croissance rapide et substantielle des décès, la Maison Blanche espère que lorsque le projet de loi du boucher de ses politiques désastreuses arrivera à échéance, elle pourra diriger les tensions sociales vers l’extérieur contre la Chine. Ces allégations ont une logique définie. Si le gouvernement chinois autorisait et encourageait délibérément le coronavirus à infecter les États-Unis et l’Europe, ce serait un acte de guerre biologique qui va bien au-delà des attaques terroristes du 11 septembre. Cela signifierait que la Chine a mené un acte de guerre contre les États-Unis.

Bouc émissaire

Avec une insouciance débridée, afin de justifier sa propre indifférence criminelle à la vie de millions de personnes, l’administration Trump met en place une situation qui peut rendre la confrontation militaire avec la Chine inévitable. Ces affirmations sont sapées même par les conclusions des propres agences de renseignement de Trump. Le New York Times a noté dans un article publié le 30 avril: «La plupart des agences de renseignement restent sceptiques quant à la présence de preuves concluantes d’un lien avec un laboratoire, et les scientifiques qui ont étudié la génétique du coronavirus disent que la probabilité écrasante est qu’il saute de l’animal à l’homme dans un environnement non-laboratoire, comme ce fut le cas avec le VIH, Ebola et le SRAS. »

Les mensonges de l’administration sont toutefois facilités par les médias et l’establishment politique dans son ensemble, qui ne les expose pas comme des fabrications mais les présente plutôt comme des positions légitimes. Quelles que soient leurs différences, la campagne anti-Chine sert des intérêts géostratégiques définis et des impératifs politiques nationaux soutenus par l’ensemble de la classe dirigeante. Dans un éditorial de dimanche, le Washington Post, aligné sur le Parti démocrate, a condamné « les efforts de la Chine pour éviter de rendre des comptes pour la nouvelle pandémie de coronavirus par le biais d’une campagne de propagande mondiale ». Il a déclaré: «La réponse à une telle belligérance ne peut être un apaisement.» Le mois dernier, le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a publié une annonce, attaquant Trump pour avoir «reconduit» le gouvernement chinois concernant le coronavirus.

Des assertions contredites

Toutes les variantes du récit anti-Chine – la théorie selon laquelle la Chine a délibérément créé le virus en tant qu’arme biologique, l’affirmation selon laquelle le virus s’est échappé d’un laboratoire et les allégations selon lesquelles la Chine aurait caché la connaissance de la maladie au monde – sont contredites publiquement. La Commission de la santé municipale de Wuhan a rendu public un groupe de cas de pneumonie le 31 décembre 2019. La Chine a identifié le virus responsable de COVID-19 le 7 janvier, et des scientifiques chinois ont averti que la maladie pouvait être transmissible d’homme à homme.

Mais ce n’est que près de huit semaines après les premières déclarations publiques des autorités sanitaires chinoises que tout test systématique de COVID-19 a commencé aux États-Unis. Les États-Unis n’avaient effectué que 1 000 tests COVID-19 le 4 mars, deux mois après les premiers avertissements des autorités chinoises. La Chine, la Corée du Sud et d’autres pays asiatiques avaient effectué des millions de tests début février. Alors même que le virus se propageait aux États-Unis, Trump, les médias et le Congrès ont systématiquement minimisé l’importance de la maladie. Pas plus tard que le 28 février, Trump affirmait toujours que le coronavirus «allait disparaître» comme «un miracle». Il a condamné ceux qui disaient que COVID-19 se répandait rapidement dans tout le pays, déclarant: «C’est leur nouveau canular».

L’administration Trump, agissant en tant que représentant de l’oligarchie financière, n’a rien fait pour protéger la population de la pandémie. Après avoir utilisé la crise pour orchestrer une distribution massive à Wall Street, la classe dirigeante a lancé une campagne massive de retour au travail qui coûtera des dizaines, voire des centaines de milliers de vies. Le «gros mensonge» contre la Chine est à la fois une excuse pour leur propre négligence criminelle et une tentative de couvrir les politiques criminelles qu’elles appliquent actuellement.