Coronavirus : les Etats Unis se rapprochent d’un record légendaire de morts

Les prédictions du président américain en ce qui concerne le nombre probable de morts dans le pays dû au Coronavirus commencent à se réaliser alors que le pays dépasse la barre des 80 000 morts lundi.

Les décès aux États-Unis, épicentre de la pandémie mondiale, ont atteint en moyenne 2 000 par jour depuis la mi-avril malgré les efforts déployés pour ralentir l’épidémie. Le nombre de morts est plus élevé que tous les décès dus à la grippe saisonnière remontant à 1967 et représente plus de décès aux États-Unis qu’au cours des 11 premières années de l’épidémie de sida, de 1981 à 1992, rapporte Reuters.

Le nombre total de cas de coronavirus aux États-Unis a dépassé 1,3 millions, les infections augmentant dans des États tels que le Mississippi, le Minnesota et le Nebraska, ce qui met en évidence le risque d’une nouvelle vague d’épidémie de COVID-19.

Des cas sont en baisse dans le New Jersey et à New York, l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, représentant près de la moitié des décès américains dus à COVID-19, selon le décompte Reuters, et les deux États ont encore parmi les règles de verrouillage les plus strictes en place.