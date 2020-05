Coronavirus : les Etats-Unis apportent de l’aide à la Russie

Les Etats-Unis ont envoyé un lot de matériels médicaux à la Russie, en guise d’aide, dans la lutte que mène le pays de Vladimir Poutine contre la propagation du Coronavirus, rapporte Reuters.

Alors que la Russie commence à connaitre un nombre élevé de morts dus au coronavirus, les Etats-Unis ont envoyé de l’aide au pays de Poutine pour faire face à la maladie. Selon Reuters, un avion de l’US Air Force a livré, jeudi, un premier lot d’aide médicale comprenant 50 ventilateurs à la Russie pour l’aider à faire face à un nombre croissant de cas de coronavirus et de décès. La Russie compte actuellement environ 317 554 cas confirmés de la maladie, le deuxième plus élevé au monde, avec 8 849 nouvelles infections, jeudi. Pendant ce temps, le nombre de morts a dépassé la barre des 3 000, après la mort de 127 personnes au cours des dernières 24 heures.

Seuls les États-Unis ont des infections plus confirmées. À 3 099, le nombre de morts en Russie est cependant beaucoup plus bas que dans de nombreux pays européens, ce qui a déclenché un débat sur les méthodes utilisées pour dénombrer les morts. La Russie cite un énorme programme de tests, qui, selon elle, a vu plus de 7,8 millions de personnes testées, comme la raison de son grand nombre de cas signalés, et dit que beaucoup impliquent des Russes sans symptômes du virus. L’ambassadeur américain, John Sullivan, a déclaré que les 50 ventilateurs fabriqués aux États-Unis étaient la première tranche d’une livraison d’aide humanitaire de 5,6 millions de dollars à la Russie. 150 autres ventilateurs seront livrés la semaine prochaine, a-t-il dit.