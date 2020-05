Coronavirus: les Émirats arabes unis envoient de l’aide à plusieurs pays d’Afrique

Dans le cadre de la solidarité dans la lutte contre la propagation du Coronavirus, les Émirats arabes unis ont envoyé dimanche, des avions d’aide dans plusieurs pays d’Afrique, a rapporté Gulf News.

Au moins 19 tonnes de matériels médicaux ont été envoyés par avions vers trios pays d’Afrique par les EAU. La Sierra Leone, le Niger et le Mali, sont les pays bénéficiaires des dons émiratis pour renforcer leurs efforts pour freiner la propagation du coronavirus. Ces équipements sont destinés au personnel soignant de chaque pays. 7 tonnes aideront environ 7 000 professionnels de la santé en Sierra Leone, tandis que six autres tonnes ont été envoyées au Niger et au Mali chacune, pour aider 6 000 professionnels de la santé dans ces deux pays.

Omar Al Meheiri, chargé d’affaires de l’ambassade des EAU au Sénégal, a déclaré: «Les EAU sont déterminés à aider leurs partenaires dans toute l’Afrique dans leur lutte acharnée contre COVID-19. La fourniture d’aide d’aujourd’hui renforcera la capacité des professionnels de la santé à lutter contre ce virus avec la protection et l’équipement nécessaires pour assurer leur sécurité. » À ce jour, les Émirats arabes unis ont fourni plus de 479 tonnes d’aide à plus de 44 pays, soutenant près de 479 000 professionnels de la santé dans le processus.