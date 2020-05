Coronavirus: les assurances de Samuel Eto’o pour la CAN Cameroun 2020

Dans une interview accordée à RFI, l’ex-attaquant des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o, a révélé que la CAF travaille pour la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations dans de meilleures conditions en dépit de la pandémie du coronavirus.

La Coupe d’Afrique des nations, la CAN 21, prévue en janvier, risque d’être reportée en raison de la pandémie du coronavirus. A ce jour, la maladie a déjà fait plus de 45.597 contaminations et 1.806 décès, et la quasi-totalité des pays africains ont arrêté leurs championnats. Mais selon les assurances de Samuel Eto’o, conseiller du président [Ahmad] Ahmad [président de la Confédération africaine de football (CAF)], la CAF travaille pour la tenue de la CAN dans de meilleures conditions au Cameroun.

« Le Cameroun sera prêt pour la CAN. Le Cameroun a déjà tout pour abriter une CAN », a déclaré Samuel Eto’o, qui ajoute: « La fête sera toujours belle. Le Cameroun, c’est un pays unique, c’est un pays de football. Le seul regret que je peux avoir, c’est de ne pas pouvoir participer à cette fête comme joueur de football. On a pu constater avec beaucoup de joie tous les efforts fournis par le gouvernement camerounais et le peuple camerounais en donnant à tous les sportifs, aux amoureux du ballon rond, des stades dignes des stades de l’Europe ».

A en croire Sameul Eto’o, le Cameroun, avec l’aide des instances compétentes du football, feront le nécessaire pour offrir l’une des plus belles coupes d’Afrique jamais organisées: « On n’a rien à envier aujourd’hui à certains pays européens. Aujourd’hui, mes jeunes frères ont ces outils-là. Nous allons tout faire pour qu’ils soient prêts à nous offrir l’une des plus belles coupes d’Afrique jamais organisées. Mais celle qui est belle pour nous, sera celle que nous allons gagner », a-t-il conclu.