Coronavirus : le vice-président du Soudan du sud et son entourage testés positifs

Le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, et son épouse Angelina Teny, qui est ministre de la Défense, ont été testés positifs pour le coronavirus, a annoncé lundi son bureau et rapporté par Reuters.

Il a indiqué que «plusieurs membres de son personnel de bureau et gardes du corps» avaient également été testés positifs pour COVID-19. Machar a déclaré à la télévision publique qu’il resterait isolé pendant 14 jours dans sa résidence. Jusqu’à présent, le Soudan du Sud a enregistré 347 cas de coronavirus et six décès.

La semaine dernière, les autorités ont signalé deux cas de COVID-19 dans un camp à l’extérieur de la capitale Juba, soulevant des inquiétudes parmi les humanitaires que l’infection pourrait dévaster la colonie surpeuplée. «Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que deux cas ont été testés positifs dans le camp ici juste à l’extérieur de Juba. Il y a des dizaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, elles vivent donc dans des conditions assez exiguës », a déclaré James Reynolds, du Comité international de la Croix-Rouge au Soudan du Sud, dans un communiqué. Il a ajouté que des mesures telles que l’éloignement social et le lavage régulier des mains ne seraient pas facilement applicables dans le camp.