Coronavirus: le Sénégal va rapatrier ses ressortissants morts à l’étranger

Face à la nation, le lundi 11 mai 2020, le président Macky Sall a annoncé le rapatriement des corps des Sénégalais, décédés à l’étranger en raison de la fermeture des frontières, due à la pandémie du coronavirus.

Initialement prévue pour ce mardi 12 mai 2020, l’adresse du chef de l’Etat sénégalais à la nation, dans le cadre de la gestion de covid-19, a été ramenée et tenue hier, lundi 11 mai 2020. Devant les écrans de la télévision nationale, Macky Sall a assoupli les mesures restrictives, prises dans la lutte anti-coronavirus.

En effet, le couvre-feu décrété et prorogé, depuis quelques semaines pour faire efficacement face à la maladie du coronavirus, a connu quelques réaménagements. Macky Sall a également annoncé la possibilité de rapatriement des corps des Sénégalais, morts de Coronavirus (alors que la Cour Suprême s’y était prononcée contre, le 8 mai dernier) et, également, la réouverture partielle des écoles et universités pour les classes d’examen. Les marchés seront ouverts, quant à eux, 6 jours sur 7.

j’ai décidé de l’assouplissement des conditions de l’état d’urgence comme suit : à compter du mardi 12 mai 2020, les horaires du couvre-feu seront de 21 heures à 5 heures, au lieu de 20 heures à 6 heures. Les horaires de bureau sont réaménagés de 9 heures à 16 heures. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 11, 2020

L’ouverture des mosquées est également annoncée. Ces différentes mesures prises par le chef de l’Etat viennent s’ajouter à une ordonnance qu’il a signée en faveur des couches les plus vulnérables, en cette période de crise de covid-19, qui a fait plus de 1 886 contaminations au Sénégal.