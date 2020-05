Coronavirus : le Nigéria prolonge la fermeture de son espace aérien

Face à la progression du nombre de cas de Coronavirus, le Nigéria a prolongé l’interdiction de vols en provenance et à destination de son territoire, a déclaré mercredi à la presse un responsable gouvernemental.

A partir de jeudi, l’interdiction des vols au Nigéria devrait prendre fin, mais les autorités ont décidé de proroger cette mesure pour quatre nouvelles semaines, a indiqué un responsable du gouvernement fédérale. « L’interdiction de tous les vols sera prolongée de quatre semaines », a déclaré le responsable du Gouvernement aux journalistes, lors d’un briefing régulier d’un groupe de travail présidentiel sur le coronavirus dans la capitale, Abuja. Le ministre de l’Aviation, Hadi Sirika, a déclaré plus tard lors du briefing qu’il était nécessaire de former le personnel des compagnies aériennes aux mesures de sécurité avant le redémarrage des vols.

Le Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique, compte 2 950 cas confirmés et 98 décès. Les restrictions de verrouillage ont été assouplies lundi à Lagos, la plaque tournante commerciale du pays, et à Abuja, la capitale. Mustapha a déclaré qu’une évaluation précoce des assouplissements des restrictions a suggéré que les Nigérians sous-estimaient la nature virulente de la maladie. Il a souligné le non-respect des mesures de distanciation sociale et le partage de masques faciaux.