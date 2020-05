Coronavirus: le monde face à la pandémie ce samedi 2 avril 2020

La pandémie du coronavirus poursuit sa randonnée meurtrière à travers le monde. Au moins 230 000 décès ont été enregistrés dans le monde. Aux Etats-Unis, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne et en France, les bilans de morts sont effroyables; alors qu’en Afrique, les chiffres sont moins alarmants.

Alors que de nombreux pays ont entamé l’assouplissement des mesures restrictives, la pandémie du coronavirus poursuit son trajet meurtrier sur le globe terrestre. En effet, plus de 3 264 200 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires, depuis le début de l’épidémie avec plus de 233 176 décès dans le monde. Avec près d’un tiers des contaminations de Covid-19 et quasiment un quart de morts, les USA sont le pays le plus touché par le coronavirus.

Selon l’Internaute, la France commencera à se déconfiner prudemment le 11 mai, mais seulement si les indicateurs sanitaires le permettent. Le plan de déconfinement prévoit des tests massifs, la réouverture progressive des écoles et des commerces, sauf les cafés et restaurants, le port du masque obligatoire dans les transports publics, des déplacements limités à 100 km sans autorisation… En Espagne, la feuille de route gouvernementale prévoit, à partir du 9 mai, un déconfinement par « phases » jusqu’à « fin juin ». Les écoles resteront fermées jusqu’en septembre, tandis que l’accès aux plages ou les visites dans les résidences pour personnes âgées ne se feront pas avant le mois de juin. En Italie, les mesures seront également strictes pour le déconfinement programmé pour le 4 mai : rassemblements interdits, comme les déplacements entre régions, masque obligatoire dans les transports… En Allemagne, le port du masque devient obligatoire dans les commerces, comme dans les transports.