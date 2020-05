Coronavirus: le Kenya ferme ses frontières avec la Somalie et la Tanzanie

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, a annoncé la fermeture des frontières terrestres avec la Somalie et la Tanzanie, afin de freiner la propagation du coronavirus dans son pays.

Dans un message adressé à ses concitoyens, ce samedi, le chef d’Etat kényan a annoncé plusieurs mesures supplémentaires, dont la fermeture des frontières avec deux voisins. « L’interruption de tous les mouvements de personnes ou de véhicules, hormis de marchandises, entrera en vigueur ce jour à minuit » aux frontières avec la Somalie et la Tanzanie, a déclaré Kenyatta.

« Au cours de la dernière semaine, nous avons assisté à une augmentation des cas importés parmi les personnes traversant le pays par nos frontières. Ces zones sont devenues de graves préoccupations », s’est justifié le dirigeant. Il a également annoncé la prolongation jusqu’au 6 juin du couvre-feu nocturne national (19H00 à 05H00) et de l’interdiction de rentrer ou de sortir de la métropole de Nairobi et des comtés de Mombasa, Kilifi, Kwale et Mandera.

Des mesures supplémentaires qui viennent renforcer la lutte anti-covid dans ce pays de l’Afrique de l’est. A ce jour, le Kenya a recensé 830 cas positifs, dont 50 décès et 301 guérisons.