Coronavirus: le FMI débloque 135 milliards de francs CFA au Cameroun

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a statué sur le dossier du Cameroun, le 04 mai 2020, assorti d’un avis favorable pour le décaissement, avec effet immédiat, d’une enveloppe de 135,56 Milliards de FCFA (226 millions de dollars) en vue de renforcer le plan de riposte contre la propagation de COVID-19.

Après deux reports successifs de l’examen du dossier du Cameroun, les 22 et 28 avril 2020, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a finalement approuvé, le 4 mai 2020, un prêt d’un peu plus de 135 milliards de FCFA (226 millions de dollars) en faveur du pays. Accordé dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (FCR), ce prêt, remboursable sur 10 ans, est assorti d’un taux d’intérêt nul.

« Le Cameroun est confronté à de sérieux défis liés à la double pandémie de Covid-19 et aux chocs des termes de l’échange. La faiblesse de la demande mondiale, la baisse des prix des matières premières et les mesures de confinement nationales pèsent sur les perspectives et entraînent des effets économiques et sociaux négatifs importants. Les chocs ont provoqué des pressions budgétaires importantes et un besoin urgent de balance des paiements », a indiqué Mitsuhiro Furusawa. Il intervenait ainsi au terme des débats du Conseil d’administration sur le dossier du Cameroun. Mitsuhiro Furusawa est en effet le directeur général adjoint et président par intérim du FMI.

Ce fonds permettra au Cameroun de faire face aux besoins financiers d’urgence en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, où tous les secteurs d’activités sont fortement touchés. Avec le confinement et les restrictions, les activités économiques sont en effet presque toutes à l’arrêt. Dans son communiqué, le FMI précise qu’il a « également approuvé la demande des autorités (camerounaises) visant à proroger l’accord FEC (Facilité élargie de crédit), qui doit expirer le 25 juin 2020, jusqu’au 30 septembre 2020, avec une nouvelle phase d’accès ».