Coronavirus: le fabricant de moteurs d’avion Rolls Royce supprime 9.000 postes

Le fabricant de moteurs d’avion, Rolls Royce, a annoncé, mercredi, la suppression d' »au moins » 9.000 postes à cause de l’effondrement du trafic aérien, provoqué par la pandémie de coronavirus.

La perte économique du secteur aéronautique assommé par la crise du coronavirus est considérable. Dans un communiqué, le groupe justifie sa décision en évoquant l’impact «sans précédent» de la COVID-19 sur le secteur aérien. Il devient «de plus en plus clair qu’il faudra plusieurs années pour que le marché de l’aéronautique commercial retrouve ses niveaux d’il y a quelques mois», ajoute-t-il.

Les suppressions envisagées représentent 17 % d’une main d’œuvre totale de 52 000 personnes. Elles toucheront essentiellement les activités d’aviation civile, un peu de fonctions administratives, mais pas la branche défense. Une source proche du dossier avait indiqué à l’AFP, début mai, que le groupe industriel envisageait jusqu’à 8 000 suppressions de postes.

«Nos clients dans l’aviation et l’aéronautique doivent s’adapter et nous aussi», affirme Warren East, le directeur général, cité dans le communiqué. «Les gouvernements font ce qu’ils peuvent pour soutenir les entreprises à court terme, mais (…) ils ne peuvent remplacer de façon durable la demande de clients qui n’existe» plus, poursuit-il.

Le secteur du transport aérien est l’un des plus touchés par les retombées de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement et restrictions des déplacements mises en place pour freiner sa propagation. Selon l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 pourraient amputer le trafic aérien de plus d’un milliard de passagers sur les neuf premiers mois de l’année.