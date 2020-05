Coronavirus: le Burkina Faso livre une guerre solidaire face à la pandémie

Le Burkina Faso a laissé de côté la quasi-totalité des divergences internes pour faire front à la pandémie du coronavirus. De l’opposition à la mouvance présidentielle, des entreprises au bas peuple, les « hommes intègres » se sont unis dans le but d’éradiquer la covid-19.

Au Burkina Faso, nul ne veut rester indifférent face à la présence meurtrière de covid-19 sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement entérine de nouvelles mesures, au fur et à mesure que la situation du coronavirus évolue. Le chef d’Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a également cédé 6 mois de salaire, le Premier ministre, 4 mois, les ministres d’Etat, 2 mois, et les autres membres du gouvernement, un mois de salaire, comme contribution à l’effort de « guerre sanitaire » contre le Coronavirus. Dans la société, des citoyens ont laissé parler leurs cœurs, dans un élan patriotique. En effet, plusieurs personnalités physiques et morales du monde des affaires et des structures socioprofessionnelles, comme des particuliers, se sont mobilisées pour accompagner le gouvernement dans l’organisation de la riposte, par des donations en nature comme en espèces.

L’Assemblée Nationale a, elle aussi, initié une collecte populaire de fonds dénommée « Coronathon » pour aider la riposte contre covid-19. Dans l’objectif d’accompagner le ministère de la Santé dans la riposte contre la Covid-19, les collaborateurs du président du Burkina Faso ont remis, jeudi 7 mai 2020, 5 millions 350 mille FCFA au ministère de la Santé. L’opposition burkinabé avait, elle aussi, remis, jeudi 9 avril 2020, au gouvernement à travers le ministère de la santé, 6 millions de francs CFA pour aider à la lutte contre le coronavirus.

Les forces armées burkinabé sont également engagées dans cette lutte farouche entamée contre la covid-19. Selon le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, à la date du 6 mai 2020, la somme de 1.773 milliards a été collectée. Jeudi, le Burkina Faso compte 729 cas positifs au coronavirus avec 555 guéris et 48 décès.