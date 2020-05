Coronavirus : le Brésil enregistre encore des centaines de morts en 24 heures

Le monde entier est en proie à la pandémie de Coronavirus et plusieurs points chauds ont été identifiés en Europe et en Amérique. Le Brésil est devenu le deuxième pays le plus touché par la maladie au monde.

Le Brésil, l’épicentre de coronavirus, numéro 2 mondial derrière les États-Unis, a enregistré 653 nouveaux décès, dimanche, portant le nombre total de décès à 22 666, a déclaré le ministère de la Santé. Ce nouveau bilan est nettement en baisse par rapport à celui de samedi, qui avait presque atteint le millier.

Le Brésil compte 363 211 cas confirmés, en hausse de 15 813 par rapport à samedi, a indiqué le ministère. Les États-Unis comptent plus de 1,6 million de cas et près de 100 000 décès, selon un décompte de Reuters basé sur des rapports officiels. C’est le hotspot mondial du virus en termes de cas confirmés et aussi en termes de nombre de morts.