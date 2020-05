Coronavirus : le Brésil continue de sombrer avec près de 1000 nouveaux décès en 24H

Alors que les Etats Unis et l’Europe commencent à voir les morts et les cas d’infections au Coronavirus régressés, le Brésil craque complètement. Le pays a enregistré près de 1000 nouveaux décès en 24 heures.

Le Brésil a enregistré 965 nouveaux décès par coronavirus samedi, portant le nombre total de décès à 22 013, a indiqué le ministère de la Santé. Le pays compte désormais 347 398 cas confirmés, selon le ministère, en hausse de 16 508 par rapport à vendredi, date à laquelle il a dépassé la Russie pour devenir le point chaud du virus mondial derrière les États-Unis.

Le nombre réel de cas et de décès serait supérieur aux chiffres officiels divulgués par le gouvernement, la capacité de test du plus grand pays d’Amérique latine étant toujours à la traîne. Le Brésil continue de vivre à la normale alors que le président Jair Bolsonaro a milité contre un confinement dans le pays. Plusieurs observateurs critiquent sa gestion de la maladie et plusieurs brésiliens se mobilisent appelant à sa destitution.