Coronavirus: le Bénin enregistre de nouveaux cas positifs et plusieurs guérisons

A la date du 26 mai 2020, un total de 210 cas confirmés a été enregistré, avec 73 personnes sous traitement, 134 personnes guéries (soit une hausse de 16 cas guéris) et 3 décès. Selon le point fait par le gouvernement, 16 nouveaux cas guéris de Covid-19 et 02 nouveaux cas positifs ont été enregistrés.

Le nombre de cas de personnes guéries est supérieur au nombre de cas de personnes sous traitement, actuellement au Bénin.

La stratégie de riposte gouvernementale ne peut être pleinement efficace que si, individuellement et collectivement, nous adoptons et renforçons les gestes barrières que sont entre autres : le port systématique de masque en tous lieux, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, le respect de la distanciation de 1 mètre entre les individus, etc.