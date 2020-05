Coronavirus : l’Algérie va produire elle-même les kits de test rapide

Le gouvernement algérien a annoncé que le pays va entamer la production locale de kits de test rapide de Coronavirus.

L’Algérie produira désormais ses propres kits pour tester, de façon rapide, les cas suspects de Coronavirus. Selon les directives du gouvernement, les kits auront un temps de détection de 15 minutes et le pays a une capacité de production de 200 000 unités par semaine. Le laboratoire d’Alger, la capitale, développe les kits de test en partenariat avec des entreprises canadiennes et jordaniennes, a indiqué, à la télévision d’Etat, Lotfi Benbahmed, le ministre adjoint chargé de la production pharmaceutique, sans nommer les deux partenaires étrangers.

Le pays d’Afrique du Nord a alloué 100 millions de dollars pour importer du matériel médical et des produits pharmaceutiques dans le but de lutter contre le virus. Il a également reçu des dons médicaux de la Chine, ces derniers jours. Le gouvernement a imposé un couvre-feu à l’échelle nationale, ordonné la fermeture de la plupart des entreprises et suspendu les transports publics pour ralentir la propagation du virus. L’Algérie a, jusqu’à présent, signalé 5 891 infections confirmées, avec 507 décès et 2 841 guérisons.