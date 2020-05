Coronavirus : l’Afrique franchit une étape dans la contamination et les décès

Le Coronavirus continue sa propagation lente, mais évolutive en Afrique. Le continent a dépassé, vendredi 22 mai 2020, la barre des 100 000 cas de contamination au Coronavirus et enregistré aussi plus de 3 000 morts.

L’Afrique a longtemps été épargnée par le Coronavirus dès les débuts de la pandémie, avant que les cas d’infection ne commence sur le contient. Plusieurs rapports suggéraient que le virus allait ravager le continent à cause de la faiblesse de son système sanitaire. Plusieurs mois plus tard, l’Afrique résiste relativement à plusieurs pays d’Europe et d’Amérique. Jeudi, le nombre de cas enregistré en Afrique est de 101 902 personnes infectées avec 3 115 décès et 40 641 personnes guéries.

Un bilan plutôt satisfaisant pour un continent que tout le monde (ONU, OMS, et autres organisations et personnalités) avait déjà enterré. Le monde compte environ plus de 5 millions de cas dont 300 000 morts environ. Cependant, il faut que les Etats restent toujours vigilants, afin d’arriver à contrôler le mal et essayer d’en finir avec lui. Il faut dire qu’aucun remède n’a été homologué à ce jour, comme efficace contre le Coronavirus, mais certains Etats africains, tel Madagascar, essaient de nouveaux produits, qui pourraient sauver le monde.