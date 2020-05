Coronavirus : la ministre zambienne de l’information testée positive

Dans un post sur son compte Twitter, la ministre zambienne de l’information, Dora Siliya a annoncé qu’elle a été testée positive au coronavirus.

Dora Siliya vient à son tour grossir la longue liste des zambiens infectés par le coronavirus. La ministre de l’Information et de la Radiodiffusion a annoncé, samedi qu’elle a été déclarée positive après une série de tests. Dans une courte vidéo posté sur twitter, elle a expliqué qu’elle avait pourtant pris toutes les précautions telles que le masquage, le lavage des mains et le maintien de la distance sociale.

Déclarée asymptomatique, Siliya s’est auto-isolée mais ne se sent pas mal. Espérant se rétablir très vite de cette maladie, elle a exhorté ses citoyens à rester calmes et à observer les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Dora Siliya est le premier haut fonctionnaire zambien à rendre public son statut. A ce jour, la Zambie compte 920 cas confirmés au Covid-19 pour 07 décès et 336 personnes guéries.