Coronavirus: la Côte d’Ivoire appelle à l’aide une équipe d’expertise médicale chinoise

Sur invitation du gouvernement ivoirien, une équipe d’expertise médicale chinoise a foulé le sol ivoirien, cette semaine, pour aider le pays dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Après l’Arabie Saoudite, l’Ethiopie et le Burkina Faso, des experts chinois ont posé leurs valises en terre ivoirienne. Ayant, à sa tête, Mme LIU Jun, Directrice adjointe de l’Hôpital populaire de la municipalité de Tianjin, l’équipe d’expertise médicale chinoise a débuté des consultations dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus en Côte d’Ivoire.

Lundi, à Cocody, où se trouve la représentation de l’OMS en Côte d’Ivoire, l’équipe d’expertise médicale chinoise s’est entretenue avec son homologue ivoirienne sur l’évolution de la pandémie en Côte d’Ivoire et la riposte contre le fléau entreprise par le gouvernement ivoirien.

« Durant notre séjour, nous allons échanger avec nos confrères ivoiriens, ainsi que la représentation de l’OMS en Côte d’Ivoire. Nous allons également visiter, sur le terrain, des hôpitaux, des centres de dépistage, et des laboratoires, pour accompagner la partie ivoirienne dans sa lutte contre la pandémie”, a déclaré Mme LIU Jun, Directrice adjointe de l’Hôpital populaire de la municipalité de Tianjin.

“L’OMS ne peut que se réjouir »

“L’OMS ne peut que se réjouir. C’est une coopération entre deux pays, entre un pays qui a pu contenir la pandémie et un pays qui est en train de gérer l’épidémie. Pour nous, c’est de tirer l’expérience que la Chine a par apport à cette pandémie… C’est un débat très fructueux et je félicite toute la délégation qui est très efficace et a beaucoup d l’expériences”, a dit le représentant de l’OMS, Dr Jean-Marie YAMEOGO à la sortie de l’entretien.

A ce jour, la Côte d’Ivoire compte 1 432 cas positifs au coronavirus, 653 guéris et 17 décès. La Chine, quant à elle, n’a déclaré aucun cas de contamination le dimanche dernier. Le pays dénombre tout de même 83 959 cas recensés et 4 637 morts ; aucun mort n’ayant été recensé ces dernières 24h. Avec cette stabilisation de la situation, Wuhan a levé ses barrières depuis le 8 avril. Les collégiens et les lycéens, après plusieurs mois confinés, ont pu reprendre le chemin de l’école ce lundi dans les mégalopoles de Pékin et Shanghai.