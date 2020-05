Coronavirus fabriqué en laboratoire : l’OMS ridiculise Donald Trump et Mike Pompeo

Le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu’il n’avait reçu aucune preuve du gouvernement américain pour étayer les allégations du président Donald Trump et du secrétaire d’État Mike Pompeo selon lesquelles le coronavirus aurait pu provenir d’un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan.

« De notre point de vue, cela reste spéculatif », a déclaré le Dr Michael Ryan aux journalistes à Genève. « Nous n’avons reçu aucune donnée ou preuve spécifique du gouvernement américain concernant la prétendue origine du virus », a-t-il souligné indiquant que l’OMS serait « très disposée » à recevoir de telles informations des États-Unis. « Si ces données et preuves sont disponibles, il appartiendra au gouvernement américain de décider si et quand elles peuvent être partagées. Mais il est difficile pour l’OMS de fonctionner dans un vide d’information à cet égard « , a déclaré Ryan.

Les commentaires interviennent alors que l’administration Trump a dénoncé à la fois la Chine et l’agence de la santé des Nations Unies pour de prétendus faux pas dans la gestion de l’épidémie qui est apparue pour la première fois dans la ville de Wuhan et a maintenant infecté des millions de personnes et tué au moins 239 000 personnes. Trump a déclaré vendredi que l’OMS était « comme l’agence de relations publiques pour la Chine ». Dimanche, Pompeo a déclaré au programme ABC cette semaine qu’il y avait « une quantité importante de preuves que cela provenait de ce laboratoire de Wuhan ».