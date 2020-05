Coronavirus aux Etats-Unis : 1 561 décès en 24 heures

Les États-Unis ont enregistré 1 561 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, au cours des dernières 24 heures, un chiffre stable par rapport au record de mardi, selon un décompte effectué, mercredi soir (à 21h30 GMT), par l’Université Johns Hopkins.

Avec cette mise à jour, le pays compte 93 406 décès dus à Covid-19, de loin, le plus grand nombre de décès dans le monde et où 1,55 million de cas ont été enregistrés, depuis le début de la pandémie, selon l’université de Baltimore. La maladie a causé plus de 326 000 décès dans le monde, selon un décompte de l’AFP, basé sur des données officielles.

Un tiers des décès aux États-Unis a été enregistré dans l’État de New York, selon l’Université Johns Hopkins, qui met à jour les données en temps réel. Bien que le nombre total de personnes infectées quotidiennement ne soit pas aussi élevé qu’à la mi-avril, le pays continue de diagnostiquer environ 20 000 nouveaux cas de covid-19 par jour. Selon une moyenne des modèles épidémiologiques publiés par l’Université du Massachusetts, le nombre de décès dus à la pandémie aux États-Unis devrait atteindre 113 000 d’ici le 13 juin.

Par ailleurs, environ 295 000 personnes sont récupérées et 12,6 millions de tests de dépistage ont été effectués dans le pays, selon les données de l’Université Johns Hopkins.