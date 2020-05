Coronavirus aux Etats-Unis : 1 447 décès en 24 heures

Plus de 1 400 décès dus au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, au Etats-Unis, faisant passer le bilan à plus de 95 000, depuis le début de la pandémie.

Selon les chiffres comptés, jeudi soir, le pays a également enregistré 24 105 infections supplémentaires au cours des dernières 24 heures, atteignant les 1 575 064 cas confirmés, depuis le début de la pandémie. Les États-Unis sont de loin le pays avec le plus de décès dans le monde et de cas d’infections confirmées. L’État de New York reste le principal foyer de la pandémie dans ce pays, avec 356 458 cas confirmés et 28 732 décès, un nombre similaire à celui d’un pays comme la France.

À l’échelle mondiale, selon un rapport de l’agence de presse AFP, la pandémie de Covid-19 a déjà fait près de 330 000 morts et infecté plus de cinq millions de personnes dans 196 pays et territoires. Plus de 1,8 million de patients ont été considérés comme guéris. L’Amérique est le continent le plus touché avec près de 2,3 millions de cas confirmés contre près de 2 millions sur le continent européen, mais avec moins de décès (environ 135 mille contre plus de 170 mille).