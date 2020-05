Coronavirus au Sénégal: le gouvernement proroge l’état d’urgence

Pour une nouvelle fois, le gouvernement sénégalais a prolongé, jusqu’au 2 juin, l’état d’urgence décrété le 23 mars et assorti d’un couvre-feu nocturne pour combattre l’épidémie de coronavirus ; a indiqué, dimanche 3 mai, l’agence de presse nationale, APS.

Avec plus de 1.115 cas de contamination et neuf décès, depuis l’apparition du virus, le 2 mars, et une augmentation assez impressionnante des cas de covid-19, ces derniers temps, le Sénégal se veut être prudent face à la maladie. Hormis la fermeture des frontières et écoles, l’interdiction des établissements et les prières collectives, le Sénégal a prolongé, jusqu’au 2 juin, l’état d’urgence décrété le 23 mars et assorti d’un couvre-feu nocturne, pour combattre l’épidémie de coronavirus.

L’état d’urgence permet aux autorités de réglementer ou d’interdire les déplacements des biens et des personnes, ainsi que les rassemblements, de fermer provisoirement les lieux publics et de réunion, d’interdire la circulation des avions et des bateaux, de statuer sur les points d’entrée et de sortie du territoire ou encore d’assigner des personnes à résidence. Il avait été prolongé une première fois début avril.

Dimanche, le Sénégal a, loin de toutes querelles, réaffirmé son intention de continuer à prescrire l’hydroxychloroquine aux malades de Covid-19. Selon les chiffres publiés par les autorités sénégalaises, la Chloroquine est très efficace contre le coronavirus.