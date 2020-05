Coronavirus au Nigéria: les écoles fixent les frais des cours en ligne, les parents d’élèves s’indignent

Depuis quelques temps, les écoles et les lieux de culte sont fermés par le gouvernement, afin de limiter au maximum la propagation de la pandémie du coronavirus au Nigéria. Toutefois, le gouvernement avait déclaré que les écoles ne pouvaient pas commencer officiellement le troisième trimestre en ligne, il n’y avait aucune restriction à engager les élèves en ligne. C’est donc clair que le troisième trimestre va se dérouler avec la réouverture des écoles.

Mais, en attendant cette période, les écoles, étant physiquement fermées, ont initié les cours en ligne avec des prix qui font chanter certains parents d’élèves. D’abord, d’autres s’indignent du fait qu’ils vont payer pour les cours en ligne maintenant et doivent encore payer le troisième trimestre dès la reprise des écoles. Pour d’autres, c’est la cherté des frais fixés qui est le hic. Selon Folasade Adefisayo, commissaire à l’éducation de l’État de Lagos, le paiement des services d’apprentissage en ligne fournis par les écoles, devrait être négocié entre parents et directeurs d’école.

«Il y a entre 18 000 et 24 000 écoles privées à Lagos. Les écoles qui sont capables de faire en ligne sont moins de 150. Dans cette position, nous ne pouvons pas nous permettre de penser à seulement quelques-uns des enfants; nous devons penser à la majorité. Il y a un jour, j’ai eu mille messages dans mon WhatsApp et mon téléphone a failli tomber en panne. Les parents des petites écoles, des grandes écoles se plaignaient amèrement… », a-t-elle déclaré, dimanche, lors d’un webinaire avec les parents et les éducateurs.

«Ce n’est pas une approche universelle. Parlez à vos parents. Si vous pensez que votre école vous convient, négociez avec eux. Laissez tout le monde négocier et arriver à une situation gagnant-gagnant qui leur convient à tous », a-t-elle ajouté.

Des factures entre 10 000 N et 100 000 N par mois

Selon The Nation, les écoles facturent entre 10 000 N et 100 000 N par mois pour les services qu’elles rendent aux élèves en ligne. Cependant, certaines écoles offrent toujours les cours gratuitement. Ceci, dans un contexte où le Nigéria est à plus de 3 145 cas positifs au coronavirus avec 534 guéris et 103 décès.