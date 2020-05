Coronavirus au Nigéria: 60 nouvelles guérisons dans l’Etat de Lagos

Le centre des maladies infectieuses de Yaba, Eti-Osa et Ibeju-Lekki Isolation dans l’Etat de Lagos a libéré mardi 60 personnes guéries du coronavirus .

Dans un communiqué, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident et gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a indiqué que le centre des maladies infectieuses de Yaba, Eti-Osa et Ibeju-Lekki Isolation a libéré 60 personnes guéries du coronavirus. Selon le communiqué, sur les 60 personnes sorties, 40 étaient des hommes et 20 femmes, tous nigérians.

En effet, 31 d’entre elles venaient du Mainland Infectious Disease Hospital, Yaba, 19 du centre d’isolement d’Ibeju-Lekki et 10 du centre d’isolement d’Eti-Osa (LandMark). Selon le commandant, les patients ont été libérés après avoir complètement récupéré et testé négatif pour COVID-19 dans deux lectures consécutives.

« Avec cela, le nombre de cas confirmés par # COVID19 qui ont été gérés et déchargés avec succès à Lagos est maintenant de 321 », a déclaré Sanwo-Olu.

Le Nigéria compte plus de 2950 cas positifs au coronavirus, 481 guéris et 98 décès.