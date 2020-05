Coronavirus au Nigéria : 487 cas confirmés en 48 heures

Le Nigéria a enregistré 487 nouveaux cas de coronavirus, ces dernières 48 heures, portant le bilan à 4 399, a annoncé l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Le nombre de cas liés au coronavirus ne cesse de croître au Nigéria. Rien que ces dernières 48 heures, 487 personnes ont été testées positives, selon un dernier bilan de l’agence de contrôle des maladies (NCDC). Sur ces cas récents, on décompte 178 personnes infectées dans l’Etat de Lagos, suivi de l’État de Bauchi, qui, lui, a enregistré 64 nouveaux cas.

Le Nigéria a 23 835 échantillons testés dans sa campagne en cours contre la COVID-19, bien loin derrière le Ghana et l’Afrique du Sud, qui ont effectué plus de 100 000 et près de 200 000 tests jusqu’à présent, l’Afrique du Sud augmentant ses tests quotidiens à plus de 10 000. Face à cette nouvelle vague de contaminations, le gouvernement fédéral a promis de verrouiller à nouveau certaines parties du pays.

De même, le coordinateur national du groupe de travail présidentiel (PTF) sur la COVID-19, le Dr Sani Aliyu, a déclaré que l’assouplissement du verrouillage n’était pas une autorisation pour revenir sur les mesures de protection émises précédemment, ajoutant que toutes les mesures devraient continuer à être utilisées comme un paquet de protection pour que la guerre contre COVID-19 ne soit pas perdue à mi-chemin.

A ce jour, le Nigéria compte 4 399 cas confirmés de Covid-19, dont 143 décès et 778 guéris. Le bilan mondial fait état de plus de 4 millions de cas positifs pour plus de 283 000 décès.