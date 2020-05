Coronavirus au Niger: 216 personnes arrêtées pour non port de masques

Au Niger, les policiers ont procédé à l’arrestation de 216 personnes, qui sont en infractions avec les règles imposées par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Pour contrer la covid-19, les autorités municipales nigériennes ont rendu, le port de masque, obligatoire, dans la capitale Niamey pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le port du masque « des bavettes ou tout autre gadget pouvant protéger le nez et la bouche (turban, hijab, foulard…) » est « obligatoire » […], avaient déclaré les autorités du Niger. Et selon les dernières nouvelles, des contrevenants à cette règle ont été arrêtés par les forces de l’ordre.

En effet, au moins 216 personnes ont été arrêtées et condamnées pour avoir violé l’ordre de verrouillage dans l’État du Niger. Douze des 216 ont été libérés. Selon notre source, la majorité des infractions impliquaient de ne pas porter de masque facial pendant que d’autres conduisaient des véhicules pendant le verrouillage, organisaient des événements sociaux, transportaient des passagers pendant le verrouillage et transportaient plus que le nombre de passagers requis.

Le porte-parole de la police, Wasiu Abiodun, a déclaré que les mis en cause avaient été condamnés à des degrés divers de sanctions, dont six mois de prison ou une amende. Le Niger compte, à ce jour, 719 cas positifs au coronavirus avec 452 guéris et 32 décès.