Coronavirus au Djibouti: le gouvernement lance le dépistage porte-à-porte

Le gouvernement du Djibouti a lancé, ce vendredi, la campagne de dépistage massif de Covid-19, visant à effectuer 45.000 tests dans les jours à venir en recourant au porte-à-porte.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement djiboutien a adopté une nouvelle mesure. Outre les mesures restrictives imposées, le gouvernement a lancé le dépistage de porte-à-porte. De sources officielles, ce dépistage massif consiste « à effectuer 5.000 tests par jour en porte-à-porte » pour atteindre « 45.000 tests » et ciblera en priorité « les quartiers populaires dans l’objectif de mesurer la contagion communautaire » et « les personnels essentiels dans les secteurs public et privé ».

A la date de ce vendredi 1er mai 2020, le Djibouti compte 1 089 cas positifs de coronavirus, 642 guéris et deux décès.