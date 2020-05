Coronavirus au Burkina Faso: le gouvernement conditionne la reprise des cours

En conseil des ministre le mercredi 6 mai 2020, les membres du gouvernement burkinabé ont pris de nouvelles décisions dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. On retient notamment qu’il n’y aura pas une reprise des cours sans que les masques de protections soient mis à la disposition des élèves avant le 11 mai.

Le Burkina Faso compte à ce jour, 729 cas positifs au coronavirus avec 555 guéris et 48 décès. Pour contrer la menace de la pandémie, le gouvernement a imposé de nombreuses mesures restrictives comme la fermeture des écoles dont la réouverture est prévue pour le lundi 11 mai prochain. Mais selon la nouvelle décision annoncée par le porte parole du gouvernement après le conseil des ministres du mercredi 6 mai 2020, il n’y aura pas une reprise des cours sans que les masques de protections soient mis à la disposition des élèves avant le 11 mai.

« Notre gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour que les masques de protections soient mis à la disposition des élèves avant la date prévue pour la reprise le 11 mai. Mais si cela n’est pas effectif on repoussera la date de la reprise des cours. Le gouvernement ne prendra aucun risque d’envoyer un seul élève sans un masque de protection », a déclaré Remis Fulgance Dandjinou, Ministre en charge de la Communication et Porte-parole du Gouvernement.

Dans le même temps, le gouvernement a annoncé des mesures de répressions concernant le port de masques et le non respect des règles imposées en milieu de transport: « Dès la semaine prochaine les forces de défense et de sécurité procéderont au contrôle du port obligatoire des masques sur l’ensemble tu territoire », a ajouté le porte parole du gouvernement qui poursuit: « Tout car (bus de transport) qui sera pris avec un passager sans masque de protection sera arraisonné et le propriétaire répondra de cette situation. Les responsables ne peuvent pas faire un travail assortie d’une série de mesures et les acteurs ne vont pas respecter. »

Dans l’objectif d’accompagner le ministère de la Santé dans la riposte contre le Covid-19, les collaborateurs du président du Burkina Faso ont remis ce jeudi 7 mai 2020, 5 millions 350 mille FCFA au ministère de la Santé. Faut-il le souligner, l’opposition burkinabé avait remis jeudi 9 avril 2020 au gouvernement à travers le ministère de la santé, 6 millions de francs CFA pour aider à la lutte contre le coronavirus.