Coronavirus au Burkina Faso: l’auto dépistage téléphonique, du rêve à la réalité

Désormais, les burkinabés peuvent s’auto dépister depuis leur domicile, ou qu’ils soient, sans l’aide d’un personnel médical. Ce, grâce à un système numérique lancé par le ministère de la santé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Plus besoin de se déplacer pour savoir si l’on est positif ou négatif au coronavirus au Burkina Faso. En effet, il suffit juste d’avoir un téléphone portable et de profiter des avantages du système numérique lancé par le ministère de la santé avec l’appui de ses partenaires qui sont entre autre, l’Unicef et l’OMS dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Lancé le mercredi 6 mai 2020 par le ministère en charge de la santé au Burkina Faso, ce système numérique vise à promouvoir l’auto dépistage et le suivi des cas suspects ou probables du covid-19 en cette période de crise sanitaire où, des insuffisances sont fréquemment enregistrées au sein des centres de santé.

Un système à trois applications

Le système est composé de 3 applications que sont Corona-direct, Corona-contact et Corona-corus. Il permet aux utilisateurs d’envoyer des informations sur leur état de santé et d’avoir un diagnostic des symptômes à distance afin d’obtenir un suivi ou une prise en charge rapide en cas de besoin, d’avoir toutes les informations et les moyens de prévention de la maladie. Et ce, à travers des messages gratuits que ce soit en français, en fulfulde, en dioula, en mooré, ou en goulmacéma.