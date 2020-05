Coronavirus au Burkina Faso: la fermeture des écoles prorogée

Le retour des élèves en classes intermédiaires est reporté à une date ultérieure, a indiqué le ministère burkinabé en charge de l’Éducation nationale, à travers un communiqué.

Fermée physiquement depuis quelques mois en raison de la pandémie du coronavirus, l’école ne va pas reprendre de sitôt au Burkina Faso. La reprise des cours, pour les élèves en classes d’examen, initialement prévue pour le lundi 11 mai, est repoussée au 1er juin 2020.

En Conseil des ministres, le mercredi 6 mai 2020, les membres du gouvernement burkinabé avaient conditionné la reprise des cours en indiquant qu’il n’y aurait pas une reprise sans que les masques de protection ne soient mis à la disposition des élèves, avant le 11 mai. Toutefois, le gouvernement a adopté une stratégie pour assurer la continuité des cours. Cette stratégie fait recours aux moyens numériques, dont dispose le pays pour assurer une éducation à distance. De source officielle, l’école va reprendre au Burkina Faso, ce samedi, par le biais des médias publics et privés.

Des cours diffusés dans 20 langues nationales

Les cours seront diffusés dans 20 langues nationales à travers les canaux médiatiques, réquisitionnés par l’Etat au profit des élèves; et un partenariat avec les radios des 45 provinces que compte le pays est en cours de finalisation, aux fins de renforcer la diffusion des programmes.

« Sur les 82 leçons enregistrées pour la radio, 57 ont déjà été validées par la commission pédagogique. Pour l’instant, les cours seront diffusés à travers cinq (05) radios, à savoir Wat Fm, Savane FM, Ouaga FM, Radio Oméga et la radio nationale. Les autres canaux de diffusion se mettront en marche dans les jours à venir », a déclaré le ministre de l’Education, Ouaro. A noter que seuls les élèves en classes d’examen (CM2, 3è et Tle A, C et D) sont concernés. Ces derniers recevront, par le biais des chaines de télévision, radios…identifiées par l’Etat burkinabé, des cours dans les six (06) matières suivantes: français, philosophie, anglais, mathématiques, SVT et PC.

Ce samedi 09 mai 2020, le Burkina Faso est déjà à plus 744 cas positifs au coronavirus et 48 décès.