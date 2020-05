Coronavirus au Bénin: le gouvernement fixe les conditions de réouverture des lieux de culte

Le conseil des ministres a annoncé mercredi 27 mai 2020 la réouverture des lieux de culte dès le mardi 2 juin 2020 en cette période de Covid19. Selon le gouvernement, cette décision est conditionnée par certaines mesures préventives.

En raison de la limitation de la pandémie du coronavirus, la réouverture des lieux de culte (églises, temples, mosquées, etc.) est prévue pour le mardi 2 juin 2020. Mais cette réouverture des lieux de culte en appelle à la responsabilité individuelle et collective aussi bien des responsables religieux que des adeptes et fidèles. Pour ce faire, le gouvernement invite ces derniers à scrupuleusement observer et faire observer les gestes barrières afin de limiter la propagation du Coronavirus Covid-19.