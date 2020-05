Coronavirus: Aliko Dangote vole au secours du Cameroun

Secoué par la pandémie du coronavirus, le Cameroun a reçu l’aide du richissime homme d’affaires nigérian, Aliko Dango. La première fortune africaine a fait don de kits sanitaires évalués à 100 millions de francs CFA au pays de Paul Biya.

Le nigérian Aliko Dangote ne cesse de faire parler son cœur à chaque fois que l’occasion se présente. Riche et philanthrope, le sexagénaire a volé au secours du Cameroun, qui fait face à la pandémie du coronavirus, tout comme les autres pays du monde. Il a offert un important lot de masques faciaux, gants, blouses de protection, couvre-chaussures jetables, lunettes de protection, désinfectants pour main, eau chlorée, machines de pulvérisation, compléments alimentaires, thermoflashs pour aider le Cameroun à contrer la maladie.

Selon les responsables de l’antenne locale du groupe Dangote, ce don, évalué à plus de 100 millions de francs CFA, vise à renforcer les efforts consentis par le gouvernement du Cameroun dans la lutte contre le coronavirus. Depuis décembre dernier, la maladie du coronavirus a fait 1 832 cas de contamination au Cameroun avec 934 guéris, 61 décès et 837 sous traitement. L’Afrique, en général, présente un bilan de 41 537 contaminations, 13 926 guéris, 1 696 décès et 25 915 cas sous traitement.