Coronavirus : à défaut de remède, l’Angleterre va expérimenter la chloroquine

N’ayant encore trouvé, jusqu’à ce jour, aucun médicament efficace contre le Coronavirus, le Royaume-Uni a décidé de se contenter des médicaments antipaludiques. Les autorités de ce pays ont ordonné le début de tests cliniques sur les agents de santé de première ligne, pour déterminer s’ils sont efficaces pour prévenir le coronavirus.

Dans un rapport d’Anadolu, la Grande Bretagne commencera des essaient de chloroquine et d’hydroxychloroquine dans les hôpitaux de Brighton et d’Oxford. Les médicaments antipaludiques ont été prescrits à titre préventif dans divers pays, pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve scientifique qu’ils éloignent le virus.

L’essai au Royaume-Uni fait partie d’un projet d’enquête de la Mahuol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) basée à Bangkok, soutenue par l’Université d’Oxford et l’organisation caritative de santé, Welcome. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que 181 agents de santé et 131 soignants sont morts de COVID-19 dans le pays. Selon le Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, basé aux États-Unis, le Royaume-Uni a, jusqu’à présent, signalé 248 293 cas de COVID-19 avec 35 704 décès.