Coronavirus : 400 personnes guéries au Nigéria

170 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés au Nigéria, portant à 2 558, le nombre total de personnes atteintes. 49 cas guéris ont été notés ces dernières heures, portant le bilan à 400 personnes rétablies, depuis le début de la pandémie.

170 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés au Nigéria. Cela a été annoncé dimanche soir par le Centre nigérian pour le contrôle des maladies (NCDC). Sur ces cas récents, 39 patients ont été recensés à Lagos, 29 à Kano. L’État d’Ogun en a enregistré 24, l’État de Bauchi, 18, et l’État de Kaduna, 15. Le Territoire de la capitale fédérale (FCT) et l’État de Sokoto ont enregistré 12 cas chacun, l’État de Katsina en a 08, l’État de Borno, 07, l’État de Nasarawa, 03, l’État d’Adamawa, 02, et l’État d’Oyo, 01.

Dans le même temps, 49 nouvelles guérisons ont été répertoriées. Des chiffres qui portent à 400, le nombre de personnes rétablies de la maladie. « 2 558 cas de COVID-19 ont été confirmés au Nigeria, 400 patients ont été libérés, avec 87 décès enregistrés », a indiqué le NCDC sur son compte Twitter.

Face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement nigérian multiplie les efforts pour vaincre la maladie, notamment des mesures de restriction, comme le confinement de Lagos, Ogun, Osun. Des mesures sociales ont également été prises par le gouvernement fédéral pour soulager la population. Le président Muhammadu Buhari a annoncé « un assouplissement progressif des mesures de verrouillage dans les États FCT, Lagos et Ogun à partir du samedi 2 mai 2020 à 9h ».