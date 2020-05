Coronavirus : 2 388 cas et 85 décès au Nigéria

Environ 30 décès dus au coronavirus ont été enregistrés ces dernières 72 heures au Nigéria, faisant passé le bilan à 85 depuis le début de la pandémie.

La pandémie du coronavirus a visiblement amorcé sa vitesse de croisière au Nigéria. De 55 décès enregistrés jeudi, le bilan est désormais de 85 avec le plus gros contingent dans l’Etat de Lagos. Dans le même temps, le nombre de cas confirmés est passé de 1 728 à plus de 2 300. Les autres Etats également touchés par la maladie sont Borno avec 11 décès, Sokoto 8 décès. Les Etats de Kano et Katsina ont chacun 6 décès. A ce jour, le Nigéria compte 2 388 cas confirmés au Covid-19 pour 85 décès et 351 guéris.

Face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement nigérian multiplie les efforts pour vaincre la maladie, notamment des mesures de restriction, comme le confinement de Lagos, Ogun, Osun. Des mesures sociales ont également été prises par le gouvernement fédéral pour soulager la population. Le président Muhammadu Buhari a annoncé « un assouplissement progressif des mesures de verrouillage dans les États FCT, Lagos et Ogun à partir du samedi 2 mai 2020 à 9h »