Coronavirus: 150 000 personnes mourront en Afrique (Etude)

Le nouveau coronavirus pourrait tuer 150 000 personnes en Afrique en un an, à moins qu’une action urgente ne soit prise, selon une étude de modélisation de l’OMS, qui indique que près d’un quart de milliard de personnes seront infectées.

Dans un rapport de IndiaToday.in, les auteurs de la recherche, publiée vendredi dans la revue BMJ Global Health, ont prédit un taux d’infection plus faible que dans d’autres parties du monde, comme l’Europe et les États-Unis, avec moins de cas graves et de décès. Mais alors qu’ils ont déclaré que de nombreux pays africains avaient été rapides à adopter des mesures de confinement, ils ont averti que les systèmes de santé pourraient encore rapidement être dépassés. « Notre modèle indique l’ampleur du problème pour les systèmes de santé si les mesures de confinement échouent », ont déclaré les auteurs. L’étude vient au milieu des avertissements sévères que Covid-19 menace une urgence sanitaire dans les pays en développement où les systèmes de santé fragiles sont déjà aux prises avec un éventail d’autres maladies chroniques.

Les experts du bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la santé ont modélisé les taux probables d’exposition au virus et à l’infection dans les 47 pays, relevant de sa compétence régionale, qui exclut Djibouti, l’Égypte, la Libye, le Maroc, la Somalie, le Soudan et la Tunisie. On s’attendait à ce que 231 millions de personnes, soit 22% (avec une fourchette de 16 à 26%) du milliard de personnes dans la région soient infectées au cours de la période de 12 mois, la plupart d’entre elles ne présentant que peu ou pas de symptômes. Mais environ 4,6 millions de personnes devraient être admises à l’hôpital, tandis que 140 000 auraient une infection grave à Covid-19 et 89 000 seraient gravement malades. Cela entraînerait environ 150 000 décès (entre 83 000 et 190 000), selon l’étude.