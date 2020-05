Coronavirus : 131 nouveaux décès en France

Le nombre total de décès en France dus au coronavirus a augmenté aujourd’hui à 28 239, avec 131 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère français de la Santé.

131 nouveaux décès dus au coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France, portant le bilan à 28 239 depuis le début de la pandémie. Sur le nombre total de décès causés par le virus, 17 589 ont été recensés dans les unités hospitalières et 10 650 se sont produits dans des maisons de retraite et des centres pour les personnes qui, pour des raisons de santé ou d’invalidité, ont besoin de soins constants.

Dans le même temps, 492 nouveaux cas confirmés ont été décomptés dans le pays, portant le nombre total depuis le début de la pandémie à 142 903. Sur ces cas, 19 015 personnes sont hospitalisés dont 1 998 en soins intensifs. Quant au nombre de guéris, il est désormais de 61 728.

La France est actuellement le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus au virus après les États-Unis (89 207 morts), le Royaume-Uni (34 636 morts) et l’Italie (31 908 morts). À l’échelle mondiale, selon un rapport de l’agence de presse AFP, la pandémie de Covid-19 a déjà fait plus de 313 500 morts et infecté plus de 4,6 millions de personnes dans 196 pays et territoires.

L’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 24 juillet

En vigueur depuis le 24 mars dernier, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé en France jusqu’au 24 juillet afin de maintenir le cap dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Selon le gouvernement, la prolongation était nécessaire car « les risques de reprise épidémique » sont « avérés en cas d’interruption soudaine des mesures en cours ».