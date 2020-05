Compétitions Ufoa Zone B : La Covid-19 pousse au report

Alors que le Bénin abrite la compétition qualificative de la CAN U-17 en juillet 2020, la CAF vient d’annoncer son report en raison de la pandémie de Covid-19. Dans une correspondance signée par Abdelmounaim Bah, secrétaire général par intérim de la CAF, il est demandé aux directeurs exécutifs des zones de la CAF d’informer les associations nationales de leurs zones.

« Compte tenu de la situation actuelle, il semblerait improbable que les Tournois de qualification de la CAN U17 soient organisés du 15 au 31 juillet 2020 comme initialement prévu », peut-on lire dans cette correspondance, signée du Secrétaire général par intérim de la CAF.

Par la suite, le secrétaire général de la CAF a fait une annonce à l’endroit des directeurs exécutifs des zones de la CAF: «Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre une mise à jour de votre plan pour l’organisation des tournois de qualification de votre zone de la CAN U-17 et de la CAN U-20 et l’organisation générale de ces tournois, afin de nous permettre de savoir dans quelle mesure la situation actuelle a affecté les dates des qualifications des deux compétitions ».

A travers cette note, on retient que les tournois qualificatifs de la Zone B, CAN U-17 au Bénin (phase finale au Maroc en 2021) et CAN U-20 au Burkina Faso (phase finale Mauritanie) sont reportés. Par ailleurs, la zone Ufoa B regroupe : le Burkina-Faso, la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigéria, le Togo, le Ghana et le Bénin