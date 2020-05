Communales 2020 : la succession de Lehady Soglo, un combat de gladiateurs entre l’UP et le BR

C’est visiblement le plus grand challenge de ces élections communales et municipales. La lutte pour la conquête de la mairie de Cotonou semble se mener plus rudement entre le Bloc Républicain et l’Union Progressiste, les deux grands partis soutenant le Chef de l’État.

Deux partis de la mouvance présidentielle, mais bien sûr opposés sur le terrain politique, se battent avec hardiesse pour convaincre les électeurs de la ville portuaire, capitale économique du Bénin, Cotonou. Certes, cinq partis politiques sont en lice pour se faire une place au soleil à Cotonou, en ce qui concerne l’élection prochaine du maire de la ville qui constitue le grand enjeu. Mais en plus d’une semaine de campagne électorale, seuls deux partis, le BR et l’UP, semblent réellement en tête des sondages. Deux noms se dégagent pour la conquête de la ville métropole du Bénin. Il s’agit d’une part, pour le compte de l’Union Progressiste, de Luc ATROKPO, maire sortant de la ville de Bohicon, qui nourrit également des ambitions pour Cotonou; et, d’autre part, et pour le Bloc Républicain, le nom qui se dégage est Léopold GBENOU, ancien conseiller municipal de Cotonou.

Certes, d’autres noms, comme Isidore Gnolonfoun et Cyrielle Ahouandogbo, de ces deux partis (respectivement UP et BR) se font aussi entendre, mais les plus rependus et présents dans les médias pendant cette période de campagne, sont ces deux personnalités sus-citées. Et chose curieuse, les deux hommes se retrouvent à disputer le siège de conseiller dans le même arrondissement, le 13e. Cet arrondissement bien maîtrisé depuis des lustres par Léopold GBENOU, pour y avoir été élu conseiller communal, est convoité aujourd’hui par Luc ATROKPO. Cependant, se faire élire conseiller municipal n’est qu’une infime partie du challenge. Réussir à avoir le plus grand nombre de conseillers et se faire élire maire reste, pour chacun des deux grosses pointures, le plus gros du travail à faire, car, en face, il y aura les autres pachydermes qui pourraient ne pas se laisser faire.