Communales 2020: farouche guerre de chiffres entre 02 partis; l’un s’en remet à la cena

Depuis la fin des élections communales du dimanche dernier, les deux partis politiques de la mouvance présidentielle se sont lancés, tels des enfants, dans une guerre de chiffres. Pour clore cette rivalité puérile, le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou, se fend d’un communiqué dans lequel il invite tous les militants à tourner leurs regards vers la CENA, seule institution habilitée à donner des chiffres officiels.

Après la rivalité sur le terrain, pour solliciter les suffrages des électeurs, les blocs politiques proches du chef de l’Etat sont, depuis ce lundi 18 mai 2020, dans un véritable bras de fer sur les chiffres issus des bureaux de vote. L’un des deux blocs a même annoncé qu’il est largement en tête dans les résultats à Porto-Novo. Cette guerre des chiffres, transportée sur les réseaux sociaux par les militants des deux formations politiques, a poussé le président de l’assemblée national et coordonnateur des élections communales, pour le compte du parti Union Progressiste, à rendre public un communiqué, pour inviter ses militants à la sérénité.

Dans ledit communiqué, signé du président Louis Vlavonou et en date de ce jour, mardi 19 mai, il est clairement mentionné que, pendant que la Commission électorale nationale autonome (CENA) continue de recevoir les cantines pour procéder aux opérations de vérification et de compilation des résultats issus des urnes, « des responsables et candidats d’un parti politique concurrent et coutumier des faits distillent dans l’opinion des informations et des chiffres grossiers en parfaite contradiction avec la vérité des urnes. Ces derniers vont jusqu’à revendiquer la victoire de leur parti politique à Porto-Novo« . La coordination de l’UP dans l’Ouémé dénonce cette manœuvre, qui frise la manipulation de l’opinion. Elle invite donc les populations, notamment celles de l’Ouémé, au calme et à la sérénité. Elle se remet enfin à la CENA, seul organe habilité à proclamer les résultats de ces élections communales.