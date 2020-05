Communales 2020 au Bénin: seuls BR, UP et FCBE ont obtenu les 10% (Céna)

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a proclamé les résultats provisoires des élections communales et municipales de 2020 ce jeudi 21 mai. Selon les chiffres présentés par Emmanuel Tiando, trois partis politiques sur les cinq en lice ont pu tirer leur épingle du jeu. Le PRD et l’UDBN tiennent la lanterne rouge avec respectivement 5,49% et 2,17% obtenus au plan national.

L’UP, le BR et les FCBE sont les partis politiques qui vont se partager les sièges à pourvoir dans le cadre des communales du 17 mai 2020. Ces partis politiques ont respectivement obtenu 39,97%, 37,38% et 14,98%. Le PRD et l’UDBN n’ayant pas obtenu les 10% au plan national exigés par le Code électoral sont exclus de l’attribution des sièges.

Le taux de participation à ces élections est de 49,15%. Un taux relativement satisfaisant au regard du contexte sanitaire dans lequel se sont déroulées les élections. Il faut signaler que les résultats donnés par la Céna sont provisoires. Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême pour la proclamation des résultats définitifs.