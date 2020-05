Communales 2020 au Bénin: les recommandations de la plateforme des osc pour après scrutin

Vingt quatre (24) heures après la fermeture des postes de vote, la chambre de situation de la plateforme électorale des organisations de la société civile a fait dans la soirée de ce lundi 18 Mai 2020, sa déclaration préliminaire dans laquelle elle a fait ses différentes recommandations aux institutions impliquées dans l’organisation des communales pour une bonne gestion de l’après élection.

Dans une déclaration préliminaire lue dans la soirée de ce jour par le Général Hessou Félix, Président de la chambre de réponse, la plateforme électorale des organisations de la société civile a présenté le point de la mission d’observation qu’elle s’est assignée dans le cadre des élections en République du Bénin. En effet, grâce à l’appui de la Coopération Suisse au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile a déployé sur le terrain 360 observateurs sur l’ensemble des 77 Communes.

Des données envoyées du terrain par ses observateurs et les alertes reçues de certains citoyens, la plateforme électorale a présenté dans cette déclaration préliminaire les activités qu’elle a menées dans le cadre de ces élections en amont et au cours du scrutin avant de faire des recommandations aux différentes institutions impliquées dans l’organisation.

En effet, sur la base des données collectées par les observateurs, la plateforme a opérationnalisé, les 16, 17 et 18 mai 2020, une Salle de Situation Électorale pour la coordination de ce déploiement. Au

lendemain de la tenue du scrutin, la mission de surveillance permet de rendre compte des observations collectées sur le terrain et de faire des recommandations. Ainsi, la plateforme électorale des organisations de la société civile recommande à cette étape de sa mission ce qui suit:

Au Gouvernement, il demandé de :

– de prendre toutes les dispositions nécessaires pour anticiper sur une augmentation éventuelle du nombre de cas confirmés au Covid-19 ;

A la CENA :

– de traiter de façon professionnelle les cas d’incidents de fraude et de corruption électorale relevé au cours du scrutin ;

– de veiller à préserver l’intégrité des Procès-verbaux de dépouillement et de compilation des résultats tant au niveau des postes de vote que des arrondissements ;

– de respecter son calendrier électoral et procéder, à la date du 24 mai 2020, à la proclamation et publication des résultats définitifs des présentes élections comme convenu ;

A la Cour Suprême:

– de régler promptement les contentieux électoraux issus de ce scrutin ;

Aux acteurs politiques :

– d’éviter la surenchère sur les résultats et la répartition des sièges et d’attendre les proclamations des résultats définitifs par la CENA ;

– de maintenir le climat général de tolérance et de paix qui a été observé jusqu’à cette étape ;

– de privilégier les voies légales de contestation ;.

Aux forces de défense et de sécurité

– de continuer à faire preuve de professionnalisme et de retenue dans leurs interventions ;

Aux citoyens et électeurs :

– d’adopter une attitude citoyenne et éviter tout acte de violence et de vandalisme, afin de garantir un après-scrutin apaisé ;

– de respecter les mesures relatives à la prise en charge en cas de survenance éventuelle des premiers symptômes du Covid-19.

Lire ci-dessous l’intégralité du point de la mission de la plateforme

