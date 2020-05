Combat armé entre les forces militaires chinoises et indiennes

Plusieurs soldats ont été blessés lorsque des centaines de soldats chinois et indiens auraient échangé des coups le long de la frontière de Nakula dans l’État du Sikkim, dans le nord-est de l’Inde, rapporte Itv.

« Quatre soldats indiens et sept soldats chinois ont été blessés lors de la confrontation qui a impliqué environ 150 soldats », a déclaré un Indien sous couvert d’anonymat cité par Itv. La confrontation agressive entre les troupes s’est produite près du secteur de Naku La, un col à plus de 5 000 mètres d’altitude.

Des sources du gouvernement indien ont déclaré: «Des confrontations temporaires et de courte durée entre les gardes-frontières se produisent car les problèmes liés aux frontières ne sont pas résolues. Elles ajoutent que « le comportement agressif des deux parties a fait de légères blessures aux troupes. Les deux parties se sont désengagées après le dialogue et l’interaction au niveau local. »

L’Inde et la Chine partagent une frontière de près de 4 000 km de long, qui a de nombreux problèmes de frontières non résolus. Ce n’est pas la première fois que des soldats indiens et chinois échangent des coups de feu le long de la frontière. En août 2017, des soldats indiens et chinois se sont lancés des pierres et ont également échangé des coups près du lac Pangong au Ladakh, près de la frontière de facto entre les deux pays.

L’incident s’est produit après que des soldats indiens patrouillant dans la région n’ont pas tenu compte de l’objection à leur présence dans la région par les troupes chinoises. Après la bagarre, les deux parties ont appelé à des renforts. Cependant, la confrontation a pris fin après des pourparlers au niveau des délégations entre les deux parties.