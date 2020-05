Clara Morgane choque la toile avec un téton (photos)

View this post on Instagram

Mes 700 000 … Merci à vous de me soutenir, de me suivre, de motiver ma créativité et ce, depuis tant d’années. 20 ans d’amour, c’est l’amour fol. Ma passion pour la photographie m’a rapprochée de vous et ma vie entière depuis ces temps nouveaux et tourmentés est tournée autour d’elle, autour de vous. Si j’imagine sans cesse de nouveaux univers, de nouveaux décors, de nouvelles parures ce n’est que pour mieux vous plaire et pourquoi pas vous inspirer. C’est aussi ça la photographie, un instant figé dans le temps proclamant un message. Le mien est depuis toujours celui de la libéré. La liberté de corps et d’esprit. Oui pour moi le corps est aussi un objet d’art que l’on peut faire parler, exposer, ériger. Je sais que tous ne seront pas d’accord mais telle est ma vision. Les plus belles statues de pierre ne mettent-elles pas le corps à l’honneur ? Ne cherchent-elles pas à l’imiter au mieux ? Oui, je suis modèle avant tout, c’est ma première passion, mon premier métier. Être modèle me rend créative, me pousse à prendre soin de moi, à mieux manger, à faire du sport. Être modèle c’est un art de vire et ma façon d’apporter un peu douceur dans ce monde. Merci à vous de rendre ma vie plus belle en venant chaque jour voir mon travail. Clara.