Cinéma: Hollywood s’intéresse à Grand P pour deux films

Grand P bientôt aux Etats-Unis. Très chanceux, sa popularité dépasse désormais les frontières, puisqu’il signera bientôt pour deux films à Hollywood.

Selon le message de Mr Andrew, assistant du consul honoraire de la Guinée en Californie via la page facebook du consulat, l’artiste Grand P aurait séduit une maison de production de films hollywoodiens aux États-Unis. C’est dire que celui qui incarne des talents subliminaux et l’Afrique toute entière reconnaît son charisme, signera dans les tous prochains jours avec cette maison de production pour deux films qui devront se dérouler à Conakry et un voyage serait prévu pour les États-Unis à Los Angeles en fin d’année..