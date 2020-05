Charlène de Monaco : son ami Charles Leclerc devient la nouvelle égérie de Armani sur-mesure (photo)

Le jeune pilote monégasque de Formule 1, Charles Leclerc, qui est beaucoup soutenu par la princesse Charlène de Monaco, se tourne désormais vers le domaine de la mode. Le jeune athlète de 22 ans incarne Armani sur-mesure, c’est-à-dire le nouveau service chic de la Maison de mode italienne.

Le jeune prodige automobile monégasque de la F1, qui a toujours été soutenu par la princesse Charlène de Monaco, lors des grands prix de formule 1, signe son premier contrat mode. En effet, Giorgio Armani, qui dispose de plusieurs égéries dans le monde des stars de tous les domaines (le cinéma, la mode, …) telles que Cate Blanchett ou Chris Pine, vient une fois encore de porter son choix sur le jeune homme de 22 ans, qui cumule assez de réussites dans l’écurie Ferrari.

Charles Leclerc, le pilote de F1 successfull incarne la ligne chic et sur-mesure d’Armani, @: Gala

Charles Leclerc, le pilote de F1 successfull incarne la ligne chic et sur-mesure d’Armani, @: Gala

Charles Leclerc, le pilote de F1 successfull incarne la ligne chic et sur-mesure d’Armani, @: Gala

Le jeune Charles Leclerc devient ainsi l’ambassadeur du département Armani sur-mesure dans le cadre de la campagne printemps/été 2020. Il a alors participé à une séance photo en blanc et noir à Saint-Tropez par le photographe John Balsom. Il représentera cette ligne d’habits chic et sur-mesure, qui est véritablement ancrée dans les tendances mode, qui ravira les hommes stylés et soucieux d’une garde-robe personnalisée, pour la période été 2020. A en croire Giorgio Armani, en plus de son talent de pilote, le jeune de 22 ans apporte un vrai plus. « Charles Leclerc est frais et a une présence physique énergique que ma collection Sur-Mesure améliore et à laquelle il correspond bien. Un costume Sur-Mesure est sans âge, comme le démontre ces photographies », dixit Giorgio Armani.

La planète sport a toujours inspiré les grandes marques de mode luxueuses pour le choix de leurs ambassadeurs. Il faut noter qu’avant Charles Leclerc, pour la maison Armani, il y a eu le pilote Jenson Button, qui a déjà incarné les parfums « Hugo Boss », mais également Lewis Hamilton aussi, qui incarnait la dream team « l’Oréal Paris ».